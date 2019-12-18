«В начале было Слово...»

Она много раз звучала на областном праздновании Дня славянской письменности и культуры – в Далматовском краеведческом музее, в межпоселенческой библиотеке, в школе искусств, в монастыре.

Когда-то, более одиннадцати столетий назад, ее перевели на родной нам язык греческие монахи Кирилл и Мефодий, в честь которых и отмечается в нашей стране этот праздник 24 мая.

Славянская письменность создавалась для того, чтобы перевести и записать «Божие слово» о «Слове» – так звучит

в русском языке греческое «Логос», которым называется Сын Божий в христианской терминологии и «закон бытия», «вечная и всеобщая необходимость» в греческой философии. День славянской письменности – праздник и церковный, и светский. Ведь

словом – устным и письменным – пользуется каждый из нас ежедневно, не придавая значения его священности.

Словами мы думаем, а значит, живем. Владение словом делает нас людьми, а владение русским словом – гражданами

своей страны, носителями русского менталитета. Вот почему так важно знать родную литературу и беречь язык от не-

оправданных заимствований иностранных терминов.

Примечательно, что местом празднования Дня славянской письменности и культуры в областном масштабе был выбран город Далматово, знаменитый своим старинным монастырем, который долгое время служил оплотом грамотности в Зауралье и центром распространения письменного слова.

– Сегодня – значимый праздник как для православных, так и для всех грамотных людей, – обратился к присутствующим на открытии мероприятия глава Далматовского района Петр Полухин. – Мы должны помнить свои исторические корни. Россия – многонациональная страна. Нужно ценить язык и культуру других народов, но при этом не забывать своё.

Петр Ильич получил от гостей из Кургана символичный подарок – последний литературный перевод Библии.

– Славянская культура доминирует в Зауралье и по количеству, и по качеству, – подчеркнул в своем выступлении председатель Совета Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев. – Девяносто четыре процента проживающих на территории нашего региона народов – славяне.

Владимир Дмитриевич поздравил зауральцев, передал далматовцам книжные подарки от ассамблеи, а представителю

Свято-Успенского мужского монастыря иеромонаху Иосифу вручил книгу редактора газеты «Курган и курганцы» Валерия

Портнягина «Словарный запас».

– Когда-то в нашем монастыре была очень богатая библиотека, а из его стен вышли замечательные ученые и писатели, в том числе такие известные люди, как руководитель Русской миссии в Палестине архимандрит Антонин (Капустин), – отметил отец Иосиф.

– Недавно отмечалось двухсотлетие со дня основания Далматовского училища. Религия – не «мракобесие», она, наоборот, способствует просвещению. Хотелось бы, чтобы мы были не просто учеными, но и образованными, потому что человек создан по образу и подобию Божию. Иеромонах Иосиф поздравил присутствующих с Воскресением Христовым (право

славная церковь отмечает как пасхальные пятьдесят дней после самой Пасхи, вплоть до праздника Троицы) и пожелал

всем духовного и телесного здоровья.

Праздник продолжался на разных площадках. С далматовцами беседовали Владимир Уфимцев, руководитель общественного движения «За возрождение Свято-Успенского Далматовского мужского монастыря» Юрий Аникин, директор Зауральского филиала Российского фонда культуры Людмила Середа, специалист по фольклору и этнографии Курганского областного центра народного творчества Леонид Саверский, директор центра русской культуры «Лад» города Шадринска Ирина Спирина,

член литературной студии при Курганском госуниверситете Марина Перова. Наш знаменитый земляк, народный художник России Герман Травников провел мастер-класс для учеников Далматовской школы искусств.

Много внимания уделялось школьникам. За ними – будущее нашего языка и культуры в повседневном общении, в творчестве, на печатных страницах и на просторах Интернета. Место Слову найдется и среди смайлов.