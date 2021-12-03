В Общественной палате РФ назвали жителей Зауралья в числе самых благодарных

В 2021 волонтёры из разных регионов создали более 600 новых видеороликов на основе воспоминаний россиян, которые были несовершеннолетними в период Великой Отечественной войны.

Видеовоспоминания стали частью уникального архива, в котором уже более 3000 видеороликов о детях войны. Педагоги и журналисты - участники акции-конкурса внесли вклад в изучение и популяризацию воспоминаний героев акции.

Имена волонтёров, педагогов и журналистов - победителей проводимых в рамках акции конкурсов будут объявлены 23 декабря 2021 года.

Старт акции был дан в год юбилея Великой Победы – в 2020 году. Акция проводилась в рамках Плана мероприятий Года Памяти и Славы, утверждённого Руководителем Администрации Президента Российской Федерации А. Вайно.

За полтора года создан уникальный архив видеовоспоминаний более 3000 россиян, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны. Эти видеовоспоминания уже посмотрели более 250 000 человек.

С созданными волонтёрами Акции работами можно ознакомиться по ссылке.