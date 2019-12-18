Ясная, солнечная погода располагала принять участие в открытии парада Победы и зауральцев собралось много. Одни держали в руках цветы, другие прикрепляли на грудь георгиевские ленты цвета дыма и пламени как символ воинской славы, отваги и мужества.

20 тысяч жителей и гостей областного центра приняли участие в митинге-параде, посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Он прошел под лозунгом «В одном строю с Победой!». Гостями на этом празднике были, конечно же, ветераны: фронтовики, труженики тыла, кавалеры боевых орденов и медалей.

Знаменная группа пронесла знамя Победы, Государственный флаг Российской Федерации и флаг Курганской области. Маршировали кадеты, курсанты Курганского пограничного института ФСБ России, среди них – сыновья, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны. За ними проследовали колонны парадных расчетов силовых структур, проехала боевая техника машиностроительного завода: бронетранспортёр-80, БТР-МДМ «Ракушка» и БМП-3.

Курганская область образовалась в военные годы и стала надежной опорой для всей страны. На фронт уходили вчерашние школьники и седые старики. Около 220 тысяч наших земляков ушли защищать Отечество. К сожалению, около 117 тысяч не вернулись с поля боя. Те, кто остался в тылу, жили одной мыслью: все для фронта, все для победы! Зауральцы разделили кров и хлеб с детьми из пылающих огнем войны городов и сел, из блокадного Ленинграда. Заботливые руки наших врачей и медсестер вернули в строй десятки тысяч раненых бойцов. Эвакуированные в Зауралье предприятия выпускали боеприпасы, минометы для Советской армии.

С полей Курганской области страна получила более одного миллиона тонн зерна. На фронт отправляли овощи, молоко, мясо.

– Уважаемые труженики тыла, в годы войны вы делали все для приближения долгожданной Победы под единственным девизом: «Все для фронта! Все для Победы!». И долгожданная Победа настала! – выступая с трибуны, сказал глава региона Алексей Кокорин.

– 71 год назад была перевернута последняя страница самой кровавой войны в истории человечества. Для нас, сыновей и дочерей, внуков и правнуков солдат Великой Отечественной войны, нет праздника светлее и нет памяти священнее, – отметил глава города Сергей Руденко.

К курганцам также обратилась майор медицинской службы в отставке, заслуженный врач РСФСР, почётный гражданин нашей области Вера Васильевна Бондарева. Она рассказала, как непросто было женщинам на войне.

Закончился митинг акцией «Бессмертный полк». Около 12 тысяч зауральцев с гордостью пронесли портреты своих родных-героев. Олицетворением благодарности за мирное небо стало появление в воздухе над Курганом самолёта АН-2 с красным флагом – символом Победы на борту.

Выставка военной техники вызвала у детей особый интерес. С ней можно было не только сфотографироваться.

– Нам разрешили залезть наверх, посмотреть, что находится в кабине, – радостно рассказал юный курганец Илья Змеев.

У горожан и гостей столицы Зауралья было праздничное настроение. Не только в центре города, но и в самых удаленных его уголках на протяжении всего дня царила торжественная атмосфера, свои выступления дарили местные творческие коллективы. Ярким завершением Дня Победы стал салют. Он прогремел в 22.00 и оставил массу впечатлений. Каждый залп курганцы встречали аплодисментами.

Фото Николая Белобородова.