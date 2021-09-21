В первый день голосования на выборы пришли 24 процента избирателей

Для некоторых уроженцев Половинского района дни голосования - возможность навестить родные места. Так, специально приехали из города в родное село Привольное Юрий Сафронов и Михаил Сапрыкин. Они проголосовали и пошли навещать родных и знакомых.
У Геннадия Емельяненко другая история. Живет он на станции Сумки, работает в Сумках, а прописан в Байдарах. Сюда и приехал, чтобы принять участие в голосовании. Его поддержала племянница Ольга Папкова.
Суббота поистине семейный день. На участки идут парами и с детьми.
- Так мы всегда вместе ходим, - говорят жители деревни Жилино Кабибола и Капиза Альмагомбетовы. Их поддержал и сын Кадыржан.
Сегодняшний день начался в Половинском районе с отметки в 24 процента. Именно столько внесенных в списки избирателей жителей проголосовали в первый день. Не пустуют участки и сегодня. Хорошее настроение дарят артисты культуры, выступая с концертными номерами, а бригада медиков ставит желающим прививки.
Галина Абрамова.
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