В первый день голосования на выборы пришли 24 процента избирателей

Для некоторых уроженцев Половинского района дни голосования - возможность навестить родные места. Так, специально приехали из города в родное село Привольное Юрий Сафронов и Михаил Сапрыкин. Они проголосовали и пошли навещать родных и знакомых.

У Геннадия Емельяненко другая история. Живет он на станции Сумки, работает в Сумках, а прописан в Байдарах. Сюда и приехал, чтобы принять участие в голосовании. Его поддержала племянница Ольга Папкова.

Суббота поистине семейный день. На участки идут парами и с детьми.

- Так мы всегда вместе ходим, - говорят жители деревни Жилино Кабибола и Капиза Альмагомбетовы. Их поддержал и сын Кадыржан.

Сегодняшний день начался в Половинском районе с отметки в 24 процента. Именно столько внесенных в списки избирателей жителей проголосовали в первый день. Не пустуют участки и сегодня. Хорошее настроение дарят артисты культуры, выступая с концертными номерами, а бригада медиков ставит желающим прививки.

Галина Абрамова.

Фото автора.