В Петухово прошла инаугурация главы муниципального округа

В среду, 24 ноября состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Петуховского муниципального округа Игоря Арзина. Нового главу поздравили первый заместитель Председателя Курганской областной Думы Владимир Сажин и депутат зауральского парламента Владимир Алейников.

Владимир Сажин отметил, что избрание на столь ответственный пост является фактом признания профессиональных и личностных качеств, необходимых для эффективного исполнения полномочий.

- На Вас возлагаются обязанности, требующие управленческих способностей, полной самоотдачи и целеустремлённости для успешного решения поставленных задач, - отметил Владимир Сажин. - Опираясь на имеющийся опыт работы, Вам и Вашей команде предстоит продолжить реализацию программ социально-экономического развития, обеспечить достижение показателей, обозначенных национальными проектами, повышать инвестиционную привлекательность муниципального округа.

Первый заместитель Председателя областной Думы пожелал Игорю Арзину настойчивости в достижении поставленных целей, крепкого здоровья и благополучия.

Фото пресс-лужбы Курганской областной Думы.