В Петухово вынесли постановление в отношении нарушителей режима самоизоляци

Петуховский районный суд вынес постановления в отношении двух жителей Петуховского района, не соблюдавших требования режима самоизоляции.

Так, жительница г. Петухово, находясь на амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом «Новая коронавирусная инфекция» самовольно дважды нарушала режим изоляции в домашних условиях. В суде она пояснила, что выходила в магазин за сигаретами, а также отрицала факт заболевания. Что касается лекарств, доставленных из ГБУ «Петуховская ЦРБ», то она думала, что привезли их для профилактики. Ранее такие же пояснения она давала и в МО МВД России «Петуховский».

Второй гражданин, житель села, был в контакте с заболевшей супругой, однако свободно перемещался по территории населенного пункта, выполняя хозяйственные дела. Сообщил, что СМС сообщения с предупреждением о самоизоляции не видел, так как не умеет их читать.

Факты отсутствия граждан были зафиксированы сотрудниками Петуховского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области во время поквартирных обходов. В отношении граждан были составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ – «Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и переданы на рассмотрение в суд.

Петуховским районным судом граждане признаны виновными в совершении административных правонарушений, им назначены штрафы 15000 и 7500 рублей соответственно. Постановления вступили в законную силу.

Фото с официальной страницы Управления Роспотребнадзора по Курганской области в социальной сети «ВКонтакте»