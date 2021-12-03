В почтовых отделениях Курганской области начала работать почта Деда Мороза

Почта России запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях, а также на городских культурных площадках: в музеях, выставочных центрах, на центральных площадях. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря уходящего года.

В этом году Почта России предлагает отправить письма не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник без бороды и посоха – Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн. Рядом со специальными почтовыми ящиками установят таблички с изображением сказочного новогоднего персонажа того или иного региона и его точным адресом проживания.

Новогодний почтовый ящик в г. Кургане можно найти в центральном отделении 640002 по адресу ул. Гоголя, 42. Опустить письмо новогоднему волшебнику можно и в любой другой почтовый ящик – они есть в каждом почтовом отделении и на фасадах некоторых зданий.

Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза»».

Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза. В прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 220 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых, сообщили редакции «Нового мира» в Почте России.