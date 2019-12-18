В поисках «Зауральского качества»

Обязательно смотрит дату изготовления – в тележку кладет только сегодняшнее, благо, эта продукция всегда свеженькая. И конечно, знает о знаке «Зауральское качество».

Внимание! «Народный контроль»!

Пройдя вместе с активистами проекта «Народный контроль» политической партии «Единая Россия» по нескольким крупным супермаркетам областного центра, я заметила, что многие мои земляки также отдают предпочтение местной молочной продукции. Так же любят и хлебушек, испеченный в Кургане, и зауральскую колбасу.

Именно для того, чтобы проверить, насколько доступна жителям города продукция с информационным знаком «Зауральское качество», присутствует ли она в магазинах и насколько широк ее ассортимент, «Народный контроль» отправился в рейд. Группа, в которую вошли представители политической партии «Единая Россия, Роспотребнадзора, «Молодой гвардии Единой России», руководители предприятий, чья продукция отмечена знаком «Зауральское качество», побывала в супермаркетах трех крупных торговых сетей.

Первым в нашем списке был магазин федеральной торговой сети, которая появилась на курганском рынке не так давно. Тем не менее на рядах с молочной продукцией мы сразу обнаружили местное молоко, кефир, сметану. Администратор торгового зала отмечает, что эти товары пользуются спросом, покупатели их быстро разбирают, привлекает не очень высокая цена, а также не длительный срок годности.

– На хлебных полках мы тоже видим продукцию наших производителей, а еще немного челябинской, – констатирует координатор проекта «Народный контроль», депутат Курганской городской Думы Наталья Семина.

Примерно такую же картину наблюдаем и в следующем магазине, представляющем федеральную сеть. Кстати, на полках со сладостями здесь обнаружились еще и пряники курганского производства со знаком «Зауральское качество».

– Я стараюсь брать продукты с таким знаком, во всяком случае, можно быть уверенным, что это наша, местная, качественная продукция, – говорит нам одна из покупательниц.

Чем хорошо курганское?

– Сегодня почему­то нет булочек по 6.90, такие самые простые, знаете? – сетует старушка в платочке у стойки со сдобной выпечкой. Мы пришли в третий пункт рейда – супермаркет самой известной зауральской локальной торговой сети. Здесь

товаров, маркированных знаком «Зауральское качество», видим больше в разы.

Например, на полках с молочной продукцией они занимают не один ряд: это и йогурты, и творожные продукты, и сметана, и молоко, причем от нескольких производителей нашего региона. Колбасы и мясные деликатесы, мясо птицы, хлебобулочные изделия – знакомый зеленый значок с гербом Курганской области в центре украшает их упаковку. Кстати, рядом с полками размещен и информационный плакат, рассказывающий о том, чем хороши продукты со знаком «Зауральское качество». Как один из плюсов обозначены гарантированное качество и отсутствие ГМО.

– У меня дома ребёнок, я покупаю только местные молочные продукты! – объясняет пожилая женщина, придирчиво изучающая коробочки с питьевыми йогуртами. – Они же всегда свежие, да и состав, посмотрите сами, – никакой химии! А если их не будет, так я лучше уж водой его напою, чем молоком, которое 20 дней может храниться и не портиться!

– В первые рейды мы часто в сезон не видели в магазинах овощей местных производителей, не видели нашей молочной продукции. Но сейчас активно заключаются договоры с зауральскими производителями, и это радует, – подвела итог Наталья Семина. – Сегодня мы увидели: покупатели знают, чем хороша наша, курганская продукция, и что знак «Зауральское качество» все­таки даёт гарантию, что это хороший, настоящий продукт без консервантов.

Знать, ценить и создавать своё

Затем участники рейда отправились в лицей №12 на встречу с учащимися, чтобы рассказать им о бренде и проекте «Зауральское качество», а также провести профориентационную работу. Исполнительный директор клуба «Зауральское качество», первый заместитель руководителя Регионального исполкома Курганского регионального отделения «Единой России» Родион Вяткин рассказал, что клуб уже несколько лет сотрудничает с Курганским городским центром образования, где, в частности, готовят будущих продавцов. Там проводятся встречи с педагогами из всех школ города, учащимися. Представители клуба «Зауральское качество» готовы выходить и в школы.

– Все мы каждый день бываем в магазинах. Надо, чтобы подростки, молодёжь знали и понимали, что в Курганской области существует индустрия пищевых продуктов, что если отдавать предпочтение своей продукции, то это будет весомый вклад в экономику области. К тому же молодые люди за счет этого будут больше чувствовать себя патриотами Зауралья, – Родион Вяткин объяснил, чем важны и полезны подобные встречи со школьниками.

Закончилось мероприятие дегустацией продукции, маркированной знаком «Зауральское качество». Девятиклассники оживленно передавали друг другу одноразовые стаканчики с йогуртом, предлагали попробовать деликатесы из мяса птицы, подходили за кексами и пряниками.

– С будущей профессией еще не определился, но сегодня узнал, что у нас в Зауралье востребованы специалисты в области и агропромышленного комплекса, и обработки продукции. Представители предприятий сказали, что ждут нас на работу! – делится впечатлениями Дмитрий Буданцев из 9 «А» класса. И добавляет, что в магазине он всегда тщательно изучает упаковку продуктов, обращает внимание на значки, в том числе и «Зауральское качество».