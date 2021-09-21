В Половинском районе на избирательные участки первыми пришли ветераны

На свой избирательный участок в деревне Марай председатель ветеранской организации Василий Савотченко пришел одним из первых, решив и пример показать, и чтобы избежать толчеи. Впрочем, на всех избирательных участках Половинского района сделано все, чтобы никаких очередей не было, чтобы выполнялись все требования санитарно-эпидемиологического характера.

- Ни разу ни одни выборы не пропустил, у меня это в крови с юности, - говорит ветеран.

Вообще, именно люди старшего поколения и сотрудники полиции стали самыми активными в первый час работы участков.

- Температуру на входе измерили, маску и перчатки выдали, - говорит ещё один ветеран Михаил Трофимович Михайлов из Байдаров.

В Байдарах в числе первых проголосовавших был молодой человек Павел Васильев, которого поддержала мама Марина Николаевна. В Булдаке сделал почин и опустил первый бюллетень в урну 65-летний Александр Илларионович Трофимов, а в Воскресенском – Денис Александрович Кутепов.

Отказалась от того, чтобы пришли к ней домой, 88-летняя жительница станции Сумки Екатерина Степановна Никишина. Заверила, что для неё приход на участок не составляет труда и ей хочется окунуться в выборную атмосферу. Что она и сделала в первые минуты работы участка.

Достаточно многолюдно на половинском участке, расположенном в Половинской средней школе.

Словом, голосование в Половинском районе началось достаточно активно. Оно проходит на 21 избирательном участке, четыре из которых оснащены системой видеонаблюдения, остальные - видеофиксации. На многих участках уже работают наблюдатели.

Галина Абрамова.

Фото автора.