В селе Половинном Половинского района в 2021 году было выявлено 79 незаконных врезок в новый водопровод, который построили в 2020 году, выделив на решение многолетней проблемы водоснабжения более 200 млн рублей. О незаконных врезках сообщил глава района Меньщиков.
«Мало того, что непоступающие средства за воду не позволяют вести нормальное финансирование водоснабжения, что через несколько лет вновь обернётся сбоями в поставке воды. Такие меры ещё и ограничивают подачу воды жителям многоквартирных домов, в том числе пожилым, которые добросовестно оплачивают счета. Установлено, что большинство таких врезок совершено отнюдь не бедными гражданами, в том числе для полива своих огородов. Бесплатно. За счёт других граждан, за счет пенсионеров, за счет семей с детьми», - сказал глава района.
Вадим Меньщиков утверждает, что на всех нарушителей были составлены акты, выявленные врезки были устранены. И эта работа будет продолжена, в том числе в летний период, когда некоторые недобросовестные граждане за счёт других хотят сэкономить на поливе огорода.
В Половинском районе нашли 79 незаконных врезок в водопровод
Большинство таких врезок совершено отнюдь не бедными гражданами
В селе Половинном Половинского района в 2021 году было выявлено 79 незаконных врезок в новый водопровод, который построили в 2020 году, выделив на решение многолетней проблемы водоснабжения более 200 млн рублей. О незаконных врезках сообщил глава района Меньщиков.
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