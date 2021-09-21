В Половинском районе по итогам двух дней проголосовали 38 % избирателей

За два дня на 21 избирательном участке Половинского района побывали 3193 избирателя, это 38% от внесенных в списки. Лидерами по активности по итогам двух дней являются жители Привольного – 67%, Сухменя и Воскресенского – по 54%. Решили проголосовать именно 19 сентября жители Филиппово и Башкирского, здесь по итогам двух дней явка составила 29%.

Второй день голосования в Половинском районе был наполнен приятными моментами – на избирательных участках и на дому поздравляли юбиляров, впервые голосующих. Так, в Малодубровном Анатолий Афанасьевич Степанов сначала получил искренние поздравления от членов комиссии с 75-летием, а затем бюллетени. Ушла с избирательного участка с букетом цветов жительница Марая Марина Геннадьевна Карасева, которая была сегодня именинницей.

Хорошее настроение дарили творческие коллективы РЦКД и сельских Домов культуры и клубов. Например, не остались в стороне от такого события участницы трио «Девчата» Жилинского клуба – проголосовав, они устроили для односельчан небольшой праздник, исполнив несколько красивых песен.

Очень радовали семьи, которые побывали на своих участках, а также избиратели, специально приехавшие домой из Кургана и других регионов, чтобы принять участие в голосовании. Так, Валерий Олейник приехал на Сухменский участок из Тюмени. Семья Кучумовых хотя живет в райцентре, но ездит голосовать в родное Филиппово.

Галина Абрамова.

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