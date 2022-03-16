В полпредстве УрФО обсудили риски возникновения ЧС природного характера

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев по поручению Главы государства в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам готовности регионов к весеннему половодью и пожароопасному сезону

В работе совещания приняли участие заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев, губернаторы регионов УрФО, руководители органов государственного контроля (надзора).

Основной темой обсуждения стали риски возникновения в 2022 году чрезвычайных ситуаций природного характера.

Отмечено, что в прошлом году паводкоопасный период прошел без превышения пределов средних многолетних значений. В четырёх регионах во время половодья было подтоплено 64 придомовых территории, десять низководных мостов и семь участков автодорог. Органами власти были своевременно спланированы и реализованы все необходимые превентивные меры.

Однако пожароопасный сезон напротив выдался сложным и напряжённым. На землях лесного фонда зарегистрировано 4 300 природных пожаров, их площадь превысила 350 тысяч гектаров, материальный ущерб составил три миллиарда 600 миллионов рублей.

С учётом прогнозов Росгидромета и МЧС России на этот год участники совещания подробно обсудили риски развития опасных природных явлений по каждому региону, исходя из реалистичного и неблагоприятного сценариев.

«Нужно обеспечить бесперебойную работу систем оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях, предусмотреть необходимое количество личного состава и техники спасательных формирований. Добиться чёткой отработки на местах алгоритмов взаимодействия органов власти всех уровней. Руководство регионов и муниципалитетов, а также оперативные службы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации, связанной с паводками и природными пожарами», - акцентировал внимание Владимир Якушев, сообщили в полпредстве УрФО.

Как доложил губернатор Курганской области Вадим Шумков, несмотря на благоприятный прогноз для Курганской области по прохождению паводка, созданы резервы материальных и финансовых средств.

Также глава региона рассказал о подготовке к пожароопасному сезону 2022 года. Работа началась еще осенью прошлого года.

В лесах спланирована работа 36 межведомственных патрульно - контрольных групп. В прошлом году действия этих групп позволили установить и привлечь к ответственности 53 виновных в возгорании.

На 43% улучшилось оснащение курганского лесопожарного центра. В 2021 году приобретено 25 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники на общую сумму 39,9 млн рублей.