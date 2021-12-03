В Понькино стало теплее, а в Канашах – светлее

После продолжительной кропотливой работы тепло наконец поступило в здание сельского фельдшерско-акушерского пункта в селе Понькино Шадринскгого района.

Проблемы с отоплением ФАПа накапливались годами. Истопник уволилась, потёк котёл, вмонтированный в печь.

В конце прошлого отопительного сезона на местном уровне было принято решение заняться отоплением серьёзно. Печь демонтировали, котел купили, трубы сварили. Но из-за занятости рабочих на других объектах сразу запустить отопление не смогли.

К работе подключились неравнодушные жители села – Вадим Верхотурцев и его сын Владимир Отопление удалось запустить не с первой попытки, но здание ФАПа начало прогреваться.

А в селе Канаши этой осенью администрацией сельсовета было уделено внимание налаживанию уличного освещения. Проведены работы на улице Красноармейской. В этой части села уличного освещения совсем не было, и жителям уже не один год приходилось мириться с темнотой.

Для того, чтобы решить эту проблему, потребовалось протянуть сюда 300 метров электропровода и установить 5 фонарей. Эти работы были проведены за счёт средств бюджета сельсовета.