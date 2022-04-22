В поселке Красный Октябрь Каргапольского района собираются строить новую школу

В поселке Красный Октябрь Каргапольского района Курганской области.

«Подписали документы на торги по строительству общеобразовательной школы в селе Красный Октябрь, Каргапольского района.

Общая сумма проекта более 400 млн. рублей. Новая школа там очень нужна», - об этом написал Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

По информации пресс-службы губернатора, решение о строительстве было принято в 2019 году, по результатам рабочего визита Шумкова в муниципалитет, когда к главе региона обратились местные жители с просьбой о новой школе.

Существующее здание образовательного учреждения построено в 1955 году. Оно тесное и вмещает в себя лишь 11 учебных кабинетов, 2 лаборантские, библиотеку и столовую. Там нет даже спортивного и актового залов, кабинета технологии и мастерских. Школа работает в две смены, сейчас в ней обучается 461 школьник.

Площадка под новую школу расположится рядом с действующей. Новое здание позволит увеличить количество учебных мест, а после его ввода в эксплуатацию обучение будет проходить в одну смену. Кроме просторных учебных классов в школе появятся современные и комфортные помещения столовой, пищеблока, спортивного и актового залов, это улучшит условия обучения детей.

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