В правительстве Курганской области новое назначение

Директором департамента агропромышленного комплекса с 21 января 2022 года назначен Павел Кощеев. С декабря 2021 года он руководил департаментом в статусе исполняющего обязанности.

Ранее эту должность замещал Рустам Камалетдинов, который уволился с должности по собственному желанию и в связи с переездом в другой регион.

Из открытых источников известно, что ранее Павел Кощеев работал в департаменте АПК в качестве начальника отдела животноводства. Закончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию имени Т.С. Мальцева Является кандидатом сельскохозяйственных наук. Тема его научной диссертации, которую он защитил в 2006 году, звучит так: «Влияние режимов доения на хозяйственно-полезные признаки коров черно-пестрой породы уральского типа».