В правительстве Зауралья одобрен законопроект об инвестиционной политике

Как он доложил членам правительства, законопроект разработан по поручению губернатора и в соответствии со Стратегией инвестиционной политики Курганской области.

В проекте прописаны принципы инвестполитики в регионе, установлены меры финансовой и имущественной государственной поддержки инвестиционной деятельности. В законопроекте закреплены такие понятия, как сводный реестр инвестиционных площадок на территории Курганской области и инвестиционное соглашение.

Финансовая поддержка инвестиционной деятельности будет сопровождаться предоставлением налоговых льгот и пониженных налоговых ставок, выдачей инвестиционного налогового кредита. Закон разрешает устанавливать льготные размеры арендной платы за землю и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

В соответствии с законом, правительство области может осуществлять бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности региона а также предоставлять бюджетные ассигнования инвестиционного фонда Курганской области.

Организационная поддержка инвестиционной деятельности будет осуществляться в таких формах, как оказание методической и консультационной помощи инвесторам, в том числе по правовым вопросам, распространение информации об инвестиционных проектах,

содействие инвесторам в размещении производства в индустриальном парке и сопровождение крупных инвестиционных проектов. К организационным вопросам поддержки инвестиционного бизнеса относятся формирование и мониторинг базы данных о свободных инвестиционных площадках, промышленных объектах, пригодных или частично пригодных для создания инвестиционных площадок и новых производств на территории области, включая инженерную инфраструктуру. На специализированном интернет-портале об инвестиционной деятельности будут размещаться сведения о свободных инвестиционных площадках и земельных участках и подведенных к ним коммунальных, инженерных, электрических и других линиях и сетях, а также объектах транспортной инфраструктуры.

На этом же портале предполагается публикация информационно-аналитических материалов об инвестиционной деятельности в регионе.

Закон гарантирует равный доступ к мерам государственной поддержки инвестиционной деятельности.