В Притобольном районе открыли памятный знак труженицам тыла

По инициативе уроженца деревни Островка Притобольного района Курганской области, ветерана труда Ивана Осипова благодарные земляки установили на месте деревни в 1985 году восьмиметровый белый Обелиск погибшим в Великой Отечественной войне местным жителям. Он стоит на возвышенности, поэтому виден издалека.

В канун 75-летия Победы, в 2020 году, обелиск капитально отремонтировали, по инициативе местного ветерана в основание обновлённого монумента положили капсулу с завещанием внукам – не забывать свои корни, хранить память о героях-земляках.

В этом году Иван Осипов решил дополнить мемориал памятным знаком. 14 сентября в Березовском сельсовете состоялось значимое событие - открытие памятного знака, посвященного труженицам тыла из деревни Островка. Открыла мероприятие глава Притобольного района Лариса Злыднева.

Память погибших почтили минутой молчания, возложили цветы. Участники мероприятия посадили возле обелиска деревья памяти.

«Матери и вдовы погибших фронтовиков внесли неоценимый вклад в Победу. И потомки должны знать их имена,- считает Осипов.- Мраморная плита уже готова, на ней 35 фамилий. <…> Труженицы тыла деревни Островка, по мнению Ивана Яковлевича, достойны быть увековечены в памяти народной ничуть не меньше героев-земляков, положивших на алтарь Отечества свои жизни.

Валентина Терентьева.

Фото автора.