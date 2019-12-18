В районах Зауралья определят ответственных за работу над инвестпроектами

– Далеко не у всех есть понимание, как грамотно составить бизнес-план. Есть предложение, чтобы в районах определили ответственных за проектную работу, – заявил на семинаре-совещании по итогам социально-экономической деятельности за 2015 год заместитель губернатора – директор департамента Александр Константинов.

Он разъяснил это на примере идеи по строительству в Зауралье стеклозавода:

– Понятно, почему проект висит, – нет инициатора, он появится только тогда, когда вы всё грамотно рассчитаете и ему предложите, а он увидит в этом экономическую целесообразность.

Также Александр Константинов заострил внимание на том, что сейчас открываются рынки, благодаря программе импортозамещения. Наиболее перспективными промышленными направлениями в нашем регионе являются биофарма, медицинское оборудование, станкостроение, радиоэлектроника и радиотехника.

На сегодня существует новый ресурс ГИС промышленности (государственная информационная система). В этом году выйдет постановление Правительства РФ, в котором обяжут там регистрировать все предприятия, относящиеся к системообразующим. В систему будет заноситься вся отчетность. Органы исполнительной власти и статистики ее будут брать оттуда, и не будут «кошмарить» предприятия бесконечными запросами. Также здесь можно будет без проблем найти своих партнеров по отраслям, узнать о господдержке, к тому же этот источник будет интегрирован с сайтом госзакупок. Обязательно главам районов и заместителям по экономике надо посмотреть этот ресурс.

Ссылку на ГИС можно найти на сайте Минпромторга РФ или областного департамента промышленности.