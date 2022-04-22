В районной газете «Восход» обсудили вопросы развития современной журналисти

Редакцию мокроусовской газеты «Восход» с рабочим визитом посетили исполняющий обязанности директора ГАУ «ИД Новый мир» Александр Николаевич Скорбенко, председатель Курганского союза журналистов Ирина Викторовна Борисова и представитель совета редакторов Алена Геннадьевна Иванова.

Встреча прошла в форме медиафорума. На повестке дня было несколько очень важных вопросов, которые требуют немедленного решения. Одна из главных проблем – это рациональное распределение доходов и снижение убытков.

В ходе встречи спикеры выступили с рекомендациями по улучшению качества работы коллектива редакции, нацеленной на повышение прибыли и привлечение подписчиков.

- Мы приехали с целью оказания поддержки и помощи в составлении конкретного плана выхода из сложившейся ситуации, - обратился к коллективу Александр Скорбенко.

Рассказать о себе и выдвинуть предложения по развитию газеты была возможность у каждого сотрудника редакции. Встреча оказалась очень продуктивной, коллеги поделились своим богатым опытом в сфере работы СМИ с мокроусовскими журналистами.

- Сотрудники редакции, во все времена пользовались авторитетом, - отметила Ирина Викторовна, - поэтому очень важно поддерживать имидж не только своего издания, но и сотрудников, работающих над ним.

«Новый руководитель сразу оказалась в непростой ситуации, которая сложилась в редакции не в одночасье. Желание работать, вникнуть в суть должны помочь выправить ситуацию. План действий на ближайшую перспективу коллектив составил. Эта встреча послужила для сотрудников газеты «Восход» стимулом к разработке и реализации творческих проектов, которые помогут привлечь новых подписчиков и удержать постоянных читателей», - главный редактор лебяжьевской газеты «Вперед» Алена Ивановна.

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