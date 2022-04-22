В районный центр Половинное Курганской области провели оптоволоконную связь

«Ростелеком» построил оптику в районный центр Половинное Курганской области. Высокоскоростной интернет и другие современные телекоммуникационные услуги компании впервые стали доступны жителям этого населенного пункта. Село находится на расстоянии 90 километров от Кургана. Новая инфраструктура связи организована по технологии «оптика в квартиру». Эта инновация обеспечивает стабильно высокую скорость передачи данных, ведь абоненты пользуются интернетом по индивидуальным каналам связи, сообщили в пресс-службе Ростелема по Курганской и Тюменской областям.

Оптика позволяет жителям села выходить в Сеть и максимально быстро передавать фотографии в высоком разрешении, скачивать фильмы, делать онлайн-покупки, пользоваться электронными государственными услугами и общаться в соцсетях. Также сельчанам стали доступны такие ресурсоемкие телекоммуникационные услуги, как интерактивное телевидение Wink и система видеонаблюдения «Ростелекома».

Ранее интернет в Половинном был доступен только по аналоговой технологии доступа. В результате модернизации сетей связи скорость выхода во Всемирную паутину увеличилась в разы: с 2 Мбит/с до 150 Мбит/с. На первом этапе строительства оптикой охвачено два многоквартирных дома районного центра по улице Победы.

«Для обеспечения жителей скоростным интернетом в тех домах, куда мы зашли с нашей оптикой, специалисты компании на 100 % модернизировали устаревшее оборудование. Стоит отметить, что работы по созданию телеком-инфраструктуры в населенном пункте “Ростелеком” проводит за счет собственных средств. В планах — модернизировать существующую сеть связи и охватить оптикой весь районный центр», - сообщил директор сервисного центра филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Алексей Бернотас

В Курганской области цифровой провайдер строит сети по технологии «оптика в квартиру» с 2010 года. Село Половинное – 23-ий районный центр из 24-х муниципальных образований Зауралья, куда пришла оптика «Ростелекома».

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