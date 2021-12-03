В России к борьбе с антипрививочниками подключились интернет-активисты

Противостояние антипрививочников и сторонников вакцинации в России набирает обороты. На прошлой неделе сразу в нескольких соцсетях появилось сообщество «Мракоборец», направленное на борьбу с противниками вакцинации.

Проект запустил собственный канал в Телеграм под названием «Мракоборец | Борцы с антиваксерами». Создатели канала борются с распространением лженаучной информации, объясняют абсурдность идей «антиваксеров», а также призывают блокировать их аккаунты в соцсетях. Активисты публикуют инструкции для пользователей по тому, как добиться блокировки аккаунта, распространившего ложную информацию.

Под прицел «Мракоборца» попали известные блогеры, музыканты, журналисты и даже врачи, которые считают, что QR-коды и вакцинация - это мировой заговор. Так, активисты добились того, что на странице российской актрисы Марии Шукшиной в Instagram теперь появляется предупреждение о ложной информации. Напомним, ранее она высказывала сомнения насчет безопасности вакцинации. За две недели существования канала на него подписалось почти 2000 пользователей. Кстати, авторы «Мракоборца» не спешат раскрывать свои имена, что добавляет им загадочности и популярности среди интернет-пользователей.