В России могут продлить действие сертификата переболевшего Covid-19

Сертификаты переболевшего коронавирусом должны действовать 12 месяцев. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством. По ее словам, доля повторно переболевших Covid-19 составляет 0,74% от общего количества. «Если это одобряется, то в ближайшее время в методические рекомендации министерства здравоохранения будут внесены изменения и будут учтены Минцифры на Едином портале государственных услуг в сертификатах вакцинированных», - заключила Голикова.

Сейчас QR-код жителей, которые перенесли коронавирус, действует в течение полугода. Он формируется автоматически после того, как пациент закроет больничный. Если гражданин переболел без симптомов или не обращался в поликлинику, то сертификат он не получит.

По данным сайте стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Курганской области 34 847 человек вылечились от Covid-19. Вакцинацию от коронавируса полностью завершили почти 290 тысяч зауральцев, первый компонент противовирусного препарата поставили более 387 тысяч жителей региона.