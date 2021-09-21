В России проходит голосование на выборах в Государственную Думу

В этом году голосование на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва пройдет в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября вместе с избранием региональных и местных органов власти субъектов Российской Федерации.

В законодательный орган страны россияне выберут 450 депутатов сроком на пять лет. Половина из них выбирается от партий, и еще половина — по одномандатным округам.

Однако на то, кто из партийного списка может стать депутатом, избиратели повлиять не могут. Это уже дело партии.

Что касается одномандатников, в Думу пройдёт тот, кто победил на участке. В каждом избирательном округе кандидат свой, который может идти от любой партии. Среди кандидатов могут быть и самовыдвиженцы.

Одновременно с выборами в Государственную Думу проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов, муниципальные выборы и референдумы.

Предусмотрено голосование на дому для тех, у кого есть ограничения по здоровью или иные уважительные причины.

Напомним, Государственная Дума является одной из двух палат российского парламента – Федерального Собрания.

Полномочия Госдумы определяет статья 103 Конституции РФ. Государственная Дума Российской Федерации:

- принимает федеральные законы;

- утверждает федеральный бюджет;

- выражает согласие на назначение председателя правительства - премьер-министра;

- объявляет амнистию;

- может инициировать импичмент - выдвинуть обвинения против президента для отрешения от должности;

- рассматривает внешнеполитические вопросы - ратифицирует договоры;

- решает вопрос о доверии правительству РФ.

Накануне выборов к россиянам обратился президент РФ Владимир Путин:

«В ближайшие дни — 17, 18 и 19 сентября — состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание ее нового состава — безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России». <…>

Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины — в интересах нашего народа и каждого гражданина России».