В России создаётся уникальная волонтерская сеть

В Москве состоялся Форум Союза пенсионеров России (СПР) «Серебряное» волонтерство – путь к активному участию в социальной жизни общества». Мероприятие стало первой и крупнейшей российской площадкой для обмена накопленным опытом и собрало 75 участников из 65 регионов РФ.

«Волонтерство, безвозмездная помощь ближнему веками были частью нашей культуры и традиций. Это, с одной стороны, неподвластный никому зов сердца и души. С другой – необходима его разумная систематизация, поддержка с точки зрения обучения, повышения эффективности, безопасности волонтёров, – отметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, открывая мероприятие.

По его словам, сегодня на территории РФ действует около 2000 отделений СПР. У каждого из них есть свой уникальный опыт реализации волонтёрских проектов в различных сферах. Этими наработками можно и нужно делиться с государственными и общественными структурами, с другими поколениями. Поэтому наша задача – объединить и распространить лучшие накопленные практики, сформировать стратегию развития «серебряного» волонтёрства в России».

«Быть волонтёром – это благородная миссия, важная для самого человека, и для тех, на кого его помощь направлена, – считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике госпожа Бибикова. – Пожилые добровольцы оптимистичные, активные, творческие, стремящиеся к новым знаниям. У них многому можно научиться. Сегодня они вовлечены в добровольческую деятельность почти во всех субъектах РФ, в том числе и в рамках федеральной программы «Молоды душой», которая финансируется государством». В ее рамках создаются ресурсные центры «серебряного» волонтёрства. По итогам 2020 года региональным центром «Молоды душой» привлечено 60 тыс. волонтеров, оказана помощь более 240 тыс. человек, реализовано 3,5 тыс. социально-значимых мероприятий.

На первом этапе были сформированы и решались задачи по продлению активного здорового долголетия, оказанию медико-социальной помощи, закреплённые в национальных проектах «Здравоохранение», «Демография», «Старшее поколение» и Указе Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Второй этап включает в числе прочего продвижение здорового образа жизни, досуга, вовлечение в общественно-полезную деятельность, «серебряное» волонтёрство – кстати, этот термин уже закреплён официально.

Старшее поколение активно участвует в сотнях проектов: от просветительских и экологических до патриотических и культурных; помогает своим сверстникам, больным, маломобильным и одиноким людям, детям в сложной жизненной ситуации. Во Владимирской области волонтёры СПР бесплатно проводят для детей и подростков занятия по геополитике и краеведению, организуют экскурсионные поездки по музеям боевой славы. «Серебряные» волонтеры

Еврейской автономной области вовлечены в реализацию проекта «Народный контроль»: следят за ценообразованием на основные продукты питания и лекарства, взаимодействуют с органами исполнительной власти. Пенсионеры Амурской области участвуют в благоустройстве городских территорий и экологических акциях; Республики Карелия – в сохранении истории местных деревень и обустройстве храмов. В Ненецком автономном округе они помогают маломобильным сверстникам с покупкой продуктов, лекарств, оплатой коммунальных услуг, выгулом собак. В Тюменской области более 8 тыс. пожилых людей оказывают поддержку одиноким больным на дому, приходят в онкодиспансеры и хоспис.

Материалы Форума могут опубликовать на сайте Союза пенсионеров России www.rospensioner.ru.