В России запретили плановые и внеплановые проверки на всех предприятиях

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников заявил, что «в условиях финансовой нестабильности ответ правительства заключается в максимальной гибкости работы экономики и снятии всех ограничений».

Правительство России принимает следующие меры:

Введен запрет на плановые и внеплановые проверки на всех предприятиях, кроме высокой степени риска.

Продлеваются все лицензии и разрешения. Более 2,5 млн документов продлены на срок до 1 года.

Изменяется порядок сертификации продукции: в течение полугода предприятия смогут сами перенастраивать процесс.

Введены послабления в оформлении импортной продукции.

Поддержка МСП – льготные программы кредитования, реструктуризация кредитов.

Принято решение обратиться в Евразийскую комиссию с инициативой об отмене пошлин на продовольственные товары, медикаменты, продукцию для фармацевтики, сельского хозяйства.

Сохраняется максимальная гибкость ценообразования для предотвращения дефицита продуктов.