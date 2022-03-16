В России запретили плановые и внеплановые проверки на всех предприятиях

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников заявил, что «в условиях финансовой нестабильности ответ правительства заключается в максимальной гибкости работы экономики и снятии всех ограничений».
Правительство России принимает следующие меры:
Введен запрет на плановые и внеплановые проверки на всех предприятиях, кроме высокой степени риска.
Продлеваются все лицензии и разрешения. Более 2,5 млн документов продлены на срок до 1 года.
Изменяется порядок сертификации продукции: в течение полугода предприятия смогут сами перенастраивать процесс.
Введены послабления в оформлении импортной продукции.
Поддержка МСП – льготные программы кредитования, реструктуризация кредитов.
Принято решение обратиться в Евразийскую комиссию с инициативой об отмене пошлин на продовольственные товары, медикаменты, продукцию для фармацевтики, сельского хозяйства.
Сохраняется максимальная гибкость ценообразования для предотвращения дефицита продуктов.
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