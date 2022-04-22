В России зарегистрирован уникальный тест на COVID-19

Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест, обеспечивающий высокую выявляемость COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

«ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens® SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Новая разработка не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата», — говорится в релизе.

Время получения результатов сокращается до 20-25 минут вместо полутора часов, которые необходимы при использовании классических ПЦР-тестов.

По данным Роспотребнадзора, с выявлением любых штаммов коронавируса успешно справляется первая версия теста, зарегистрированная еще в июне прошлого года. Поэтому новый набор реагентов может пока рассматриваться как резервный, на случай появления мутаций.

«Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом абсолютно все компоненты для него производятся локально в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сохранить доступность тестирования для населения страны», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что благодаря высокой чувствительности, скорости проведения анализа и наличию двух мишеней в основе тест является эффективным инструментом мониторинга распространения коронавируса. Это позволяет выявлять пациентов с COVID-19 на самой ранней стадии инфицирования и развития заболевания, минимизируя получение ложноотрицательных результатов.

Источник: РИА НОВОСТИ.

Фото Николая Пушилина.