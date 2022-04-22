В Сафакуелвском районе годность призывников к военной службе по состоянию здоровья снижается

С 4 по 6 апреля в Сафакулевском районе работала призывная комиссия, куда было приглашено порядка 80 призывников в возрасте от 18 до 27 лет.

В этот момент, можно сказать, решались судьбы молодых людей на ближайший год.

Членов призывной комиссии интересовали вопросы здоровья, состава семьи призывника, семейного положения, наличия детей, образования, места учёбы, профессии, в каких войсках желает проходить службу. На комиссии определялись категории годности по состоянию здоровья и выявлялись призывники, которым необходимо пройти дополнительное медицинское обследование.

В ходе общения можно было услышать самые разные житейские истории.

В этом году под призыв попали два родных брата, которые изъявили желание служить в одной войсковой части.

Большое количество призывников, обучающихся в учебных заведениях, получили отсрочку по учебе.

Глядя на этих ребят, испытываешь законное чувство гордости: для многих защита Отечества - почётное и желанное дело. Служба, в последнее время приобретает особый статус.

По Сафакулевскому району годность к военной службе по состоянию здоровья немного снижается, но остается выше, чем по Курганской области в целом, - отметил начальник отдела военного комиссариата по Щучанскому и Сафакулевскому районам В.В. Трефилов.

Весенний призыв длится несколько месяцев. В это время молодые люди готовятся к отправке в армию. Им предстоит нелегкий путь длиною в год, где они познают азы военного искусства, повысят свою физическую подготовку и будут учиться взаимодействовать в сугубо мужском коллективе. Остаётся лишь пожелать будущим солдатам удачи и помнить о том, что их всегда ждут дома!

Дания Рахматуллина.

Фото Найли Чиняевой.