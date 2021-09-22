В Сафакулево на выборы идут с хорошим настроем

Суббота, 18 сентября, погода выдалась пасмурной и дождливой, но это не помешало жителям прийти на избирательный участок, чтобы сделать свой выбор. В большинстве своем это были люди старшего поколения.

«С хорошим настроем идем. Надо отдать долг, потому что от этого зависит судьба нашей страны. Это необходимо для нас, нашей семьи», - прокомментировали пенсионеры Валентина Викторовна и Владимир Климентьевич.

На фоне пандемии безопасность избирателей в приоритете. Поэтому каждому входящему в помещение обрабатывают руки, выдают стерильный набор индивидуальной защиты: маску, перчатки, ручку. Стрелками на полу показано, как передвигаться по залу, чтобы между людьми сохранялась 1,5-метровая дистанция. Урны для голосования, кабинки, столы, стулья — все регулярно обрабатывается специальными дезсредствами.

На избирательный участок, расположенный в Сафакулевской средней школе голосовать приходят и мамы с детьми.

Проголосовав, родители показывают детям школу, ведь тут, им похоже, и предстоит скоро учиться.

Найля Чиняева. Газета «Трудовая слава» Сафакулевского района.

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