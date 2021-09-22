В Сафакулево прошёл башкирский межрайонный праздник «Сынрау торна»

С размахом, весело и дружно состоялся вчера, 12 сентября, башкирский межрайонный праздник «Сынрау торна» в селе Сафакулево.

Идею проведения творческого мероприятия предложил педагог Сулеймановской средней школы, который преподает башкирский язык и литературу. В фойе районного Центра досуга притягивали к себе колоритно оформленные столы, богатые изделиями башкирской культуры. А на сцене в течение нескольких часов проходили зажигательные музыкальные и танцевальные выступления артистов Сафакулевского, Щучанского, Альменевского, Шумихи и Кургана.

«Прошлись по экспозициям, сложно сказать, кто понравился больше - все по-своему прекрасны. Посмотреть точно стоило. Получили невероятные впечатления и заряд оптимизма, всё очень понравилось», - поделились впечатлениями Разиля и Венера из Сафакулево.

А вот проходили мимо РЦД и решили послушать выступления артистов самодеятельности.

«Если честно, даже не знали о таком празднике, но нам очень понравилось. Можно посмотреть на национальные наряды и узнать о каких-нибудь традициях. Как оказалось, очень интересно было оказаться на этом музыкальном празднике, к тому же и культурно просветились», - отметили Альбина и Фаниль.

Межрайонный конкурс башкирской культуры «Сынрау торна» проводится ежегодно. В составе жюри всегда присутствуют гости из Кургана под руководством заведующей отделом традиционных национальных культур Курганского областного дома народного творчества Веры Соловьевой.

Праздник состоялся в рамках открытого фольклорного фестиваля «Наследие», посвящённое творчеству Леонида Алексеевича Саверского - фольклориста и этнографа Зауралья. Закрытием празднования башкирской культуры стала торжественная церемония награждения участников.

Найля Чиняева.

Фото автора.