В Сафакулевском районе голосуют и стар и млад

В пятницу, 17 сентября впервые пришел проголосовать в избирательный участок села Сафакулево Тимур Абдуллин. 18 лет юноше исполнилось 2 сентября.

По словам Тимура, он немного волновался, процедура голосования очень понравилась, тем более, что его дружно поздравили члены избирательной комиссии участка № 551 и вручили буклет «Голосую впервые». Парень специально приехал отдать свой голос по месту регистрации, на самом деле Тимур учится в Челябинске, получает нужную в наше время профессию сварщика. Целеустремленный и трудолюбивый юноша во всех делах помогает своим родителям, активно участвует в общественной жизни.

Не смог усидеть дома в такой знаменательный день всеми уважаемый человек, ветеран труда, кавалер медали «За трудовую доблесть» Шарифьян Бакиев. Его общий трудовой стаж составляет 41 год. Несмотря на то, что он имеет право на голосование вне помещения, так как является инвалидом, Шарифьян Бариевич сам пришёл на участок и отдал свой голос. Шарифьян Бакиев подчеркнул, что доверяет выборному процессу, считая, что выборы проходят справедливо и удобно для избирателей.

«Поймите, для нас, пенсионеров, выборы - это не просто важное государственное мероприятие. Это еще и большой праздник. Ностальгия, возвращение в молодость», - поделился эмоциями ветеран.

Глава Сафакулевского района Ансар Ахметжанов отдал свой голос по месту регистрации на избирательном участке № 550.

«На участках избирательных комиссий спокойная рабочая атмосфера, приняты все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, выдают маски, перчатки, проводится замер температуры. У граждан есть возможность проголосовать 17,18 и 19 сентября. Кто планирует заняться домашними делами в выходные, голосуют в пятницу, т.е. 17 сентября. Я исполнил свой гражданский долг, проголосовал сегодня. На выходные много рабочих планов. Уважаемые земляки! Прошу воспользоваться своим правом и проголосовать, сделав правильный, обдуманный выбор!», - обратился глава района к землякам.

Найля Чиняева. Газета «Трудовая слава» Сафакулевского района.

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