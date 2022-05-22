В Сафакулевском районе на 18 мая посеяно 47% от плана весенней кампании

Весенняя пора – горячее время для земледельцев. И как бы не путала планы погода, время терять нельзя. Семя в почву должно лечь в оптимальные сроки.

Беседуя с начальником отдела сельского хозяйства администрации Сафакулевского района Владимиром Ершовым, мы выяснили, что посевная кампания началась уже в первых числах мая. Пораньше приступили те хозяйства, у которых большие сельскохозяйственные площади. Влажность воздуха и температура позволили работать аграриям без каких-либо задержек.

Такие сельхозпредприятия, как ИП Шарапов А.И., ОАО «АПО «Муза», СПК «Сафакулевский», ООО «Азамат» на сегодняшний день посеяли более половины посевных площадей. После праздников начали сеять ООО «Полеком», ООО «Нива Зауралья», КФХ «Фаниль».

В целом, темпы по району набраны не плохие. В цифрах это выглядит так. Всего запланировано посеять 34943 гектаров, на 18 мая яровой сев проведен на площади 16263, что составляет 47% от плана. В том числе зерновых и зернобобовых культур посеяно 11150 гектаров от плана 25894 гектаров, это 43%, масличных при плане 7493 гектаров засеяно 3900 гектаров, в процентах это больше половины – 52%.

Все хозяйства приступили к посевным работам с полным запасом горюче-смазочных материалов. Почти со стопроцентной готовностью тракторов и сельскохозяйственных машин. Начальник отдела сельского хозяйства подчеркивает, что техника в этот посевной сезон подвести не должна. На 100 процентов все обеспечены семенами, которые доведены до посевных кондиций. Более 85% семян – кондиционные.

Закуплены минеральные удобрения, около двух тысяч тонн, это больше, чем в прошлом году. Как отметил Владимир Иванович, в связи с подорожанием удобрений вынуждены были поменять технологию производства - вместо сплошного действия больше применялась механическая предпосевная обработка. Традиционно качественно подошли к этому делу ОАО «АПО «Муза», ИП Шарапов А.И., ООО «Азамат», крестьянско-фермерские хозяйства «Золотой колос» и «Фаниль».

В 2022 году в Сафакулевском районе осуществляют сельскохозяйственную деятельность шесть предприятий, два крестьянско-фермерских хозяйства, один ИП и 12 ИП ГКФХ. Во всех сельхозтоваропроизводителях района весенний сев идет в плановом режиме.

По Курганской области на 16 мая засеяли на площади 369 тыс. га, что составляет 29 % от плана. Зерновых и зернобобовых посеяно 217 тыс. га, это 22% от запланированного. Технические культуры высеяны на площади 131,5 тысяч гектаров – 59% от намеченного.

Найля Чиняева.

Фото из архива отдела сельского хозяйства.