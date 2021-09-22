В Сафакулевском районе на выборах в депутаты в Госдуму работает 28 участков

Сегодня, 17 сентября началось трехдневное голосование в выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва. Все 28 избирательных участков по Сафакулевскому району открыли свои двери для избирателей в 8 часов утра. В селе Сафакулево находится три избирательных участка. На них соблюдаются все противоэпидемические меры. Избирателям на входе предлагают продезинфицировать руки, измерить температуру, выдают маски и перчатки, а при голосовании – одноразовую ручку.

Председатель сельского совета села Сафакулево Альфий Мусин принял участие в выборах, став одним из первых участников голосования. Как поделился Альфий Мусавирович: «Проголосовать решил в первый день выборов, пришёл пораньше, так как много работы».

Он также отметил, благодаря тому, что голосование будет идти три дня, на участке отсутствуют очереди из избирателей, что очень хорошо, в условиях пандемии.

На 551 участке села Сафакулево проголосовал начальник Сафакулевского района электрических сетей Владимир Таран. Оба руководителя отметили, что всегда участвуют в выборах, доверяют, так как все проходит честно и прозрачно.

Газета «Трудовая слава» Сафакулевского района.