В Сафакулевском районе начались субботники

Апрель - традиционное время наведения порядка и чистоты, а субботники - добрая традиция, которая объединяет целые поколения.

В селе Сафакулево начались весенние субботники. Одной из первых эстафету по уборке территории приняла на себя Сафакулевская средняя школа. Педагоги, работники школы, учащиеся дружно вышли на субботник, собрав мусор, старые ветви деревьев, прошлогоднюю листву, привели в порядок цветочные клумбы.

Отложив на время привычные обязанности, сотрудники администрации района, сельского совета, организаций села также выходят облагораживать территорию муниципалитета. Очищают улицы, зоны возле организаций, парк и общественные пространства.

Если женщины в основном борются со стихийным мусором, то мужчины берут на себя работу потяжелее: выкорчевывают сухие пни и расчищают территорию, используя спецтехнику.

Навести порядок возле здания редакции вышли и сотрудники районной газеты. Вооружившись хозяйственными инструментами и мешками, работники убрали мусор и траву. За три часа работы дружный женский коллектив собрал более 15 мешков мусора.

Отрадно, что к субботникам все подошли не просто централизованно, а объединив все имеющиеся силы. Такая сплоченность и преданность общему делу еще раз доказывают, что местному населению небезразлична судьба своего населенного пункта.

Дания Рахматуллина. Фото Найли Чиняевой.

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