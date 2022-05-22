В селе Боровое Катайского района подходит к завершению монтаж модульного ФАПа

Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в селе Боровое Катайского района теперь есть фельдшерско-акушерский пункт. Работы по монтажу модульного здания подходят к завершению. Контракт заключен с ООО «ИПФ «Вектор», стоимость работ составляет 4,37 млн. руб.

Осталось выполнить монтаж крыльца и пандуса, провести благоустройство территории и подключение к сети электроснабжения.

В региональном департаменте здравоохранения отметили, что в рамках программы «Модернизации первичного звена» в Катайскую ЦРБ приобрели два автомобиля для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, Специализированные авто будут перевозить биологические материалы для исследований, доставлять лекарственные препараты до жителей отдаленных сел. Введен в эксплуатацию флюорограф стоимостью 5,5 миллиона рублей.

В планах на 2023 год капитальный ремонт врачебной амбулатории селе Ильинское, на 2024 год – фельдшерско-акушерского пункта в селе Ушаковское, а на 2025 год запланирован капитальный ремонт центральной районной больницы.

По информации департамента здравоохранения Курганской области.

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