В селе Крестовское Шадринского района очистили колодец

Малонаселённая, но стойкая деревня Крестовское в период садово-огородных работ прирастает населением и становится посёлком дачников. В последнее время некоторые дачники остаются здесь зимовать. Поэтому проблема с объектами благоустройства как никогда актуальна. Например, деревне просто необходим общественный колодец.

Нынешнее лето было засушливым, и деревенский колодец обмелел. И хотя сам он добротный, из бетонных колец, и способен прослужить ещё много лет, деревянные крышка и домик над ним уже изрядно прохудились. Жители деревни обратились в администрацию сельсовета с просьбой помочь в ремонте и были услышаны.

Осенью силами работников Верхозинского сельсовета колодец был прочищен от ила, и уровень воды в нём значительно поднялся. Кроме того, деревянную надстройку, крышку и домик полностью заменили на новые, также изготовленные силами сельсовета.