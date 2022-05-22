В селе Марай Половинского округа устанавливают модульный ФАП

Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, для повышения доступности первичной медико- санитарной помощи в селе Марай Половинского района ведется установка модульного здания ФАП.
В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на это предусмотрено 4,45 миллионов рублей. Работы выполняет ООО «Монтажно-наладочное предприятие «Вектор».
Кроме того, в рамках модернизации первичного звена здравоохранения запланирован монтаж модульного здания врачебной амбулатории в селе Сумки. На сегодняшний день выполнены работы по планировке земельного участка и произведен монтаж свай.
В планах на 2024 год капитальный ремонт центральной районной больницы . На эти цели запланировано 5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что новый модульный ФАП установили в селе Верхнее Куртамышского округа, а в селе Белоногово капитально отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт.
Мобильные фельдшерско-акушерские пунктыпозволяют обслуживать жителей небольших деревень и сёл Зауралья.
По информации департамента здравоохранения Курганской области.
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