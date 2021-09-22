В селе Пушкино проголосовал ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны из села Пушкино Корболин Клавдий Дмитриевич несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и непогоду принял решение сам прийти на избирательный участок и проголосовать.

Напомним, в этом году голосование на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва пройдет в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября вместе с избранием региональных и местных органов власти субъектов Российской Федерации.

В законодательный орган страны россияне выберут 450 депутатов сроком на пять лет. Половина из них выбирается от партий, и еще половина — по одномандатным округам.

Однако на то, кто из партийного списка может стать депутатом, избиратели повлиять не могут. Это уже дело партии.

Что касается одномандатников, в Думу пройдёт тот, кто победил на участке. В каждом избирательном округе кандидат свой, который может идти от любой партии. Среди кандидатов могут быть и самовыдвиженцы.

Одновременно с выборами в Государственную Думу проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов, муниципальные выборы и референдумы.

По последним данным избирательной комиссии Курганской области, на 12:00 часов 19 сентября, в регионе проголосовали 251024 избирателя, явка составила 37,65%.

Наталья Кочарина. Газета "Куртамышская нива"

Фото автора.