В селе Сухмень Половинского района проголосовал ветеран войны Василий Сероштан

Василию Васильевичу Сероштану уже 95, но он отказался от визита членов УИК домой, и смог самостоятельно дойти до участка. По словам ветерана, он за свою жизнь не пропустил ни одни выборы. Сегодня в Половинском районе проживают три ветерана Великой Отечественной войны, все заявили о своем желании принять участие в голосовании.

А в Байдарах проголосовал местный Путин

В числе первых пришедших на избирательный участок в Байдарах Половинского района был и местный Путин. Именно так называют сельчане Владислава Михайлова, который внешне похож на президента страны.

Похож он и внутренне - ответственный, трудолюбивый, надежный и политически активный. В процедуре голосования его поддержала жена Ольга, которую недавно назначили на ответственную должность директора школы.

Галина Абрамова. Газета «Вести района» Половинского района.

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