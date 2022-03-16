В селе Сычево Кетовского района торжественно открыли газопровод

В Кетовском районе зажгли еще один факел на газораспределительном пункте в селе Сычево.

«Это прекрасный проект в рамках нашего договора. И компании «Газпром межрегионгаз Курган» и «Газпром газораспределение Курган» при участии ПАО Газпром, и местная администрация — все принимали участие в формировании этой программы. В рамках этой программы 10 городов и райцентров получают магистральный газ и 131 населенный пункт сельского уровня. Это произойдет за 3 года, включая 2025 год. Всего в реализацию программы будет вложено 25,9 миллиардов рублей. Сегодня лишь веха на большом пути. Так держать, чтобы люди здесь жили, не уезжали, развивались и жили комфортно», - обратился к собравшимся губернатор Курганской области Вадим Шумков.

На сегодняшний день в Кетовском районе почти двести промышленных потребителей природного газа, более 17 тысяч абонентов — физических лиц, район занимает одно из первых мест в Курганской области по потреблению — более 62 миллионов кубических метров за прошлый год.

«Сегодня значимый день для всего Кетовского района. Ведь что такое газ — это совершенно другой уровень жизни, это возможность технически перевооружить наши предприятия, это новые рабочие места, более высокая заработная плата. Возможность жить здесь и никуда не уезжать. Всех поздравляю!», - сказал временно исполняющий главы Кетовского района Олег Язовских.

Новый газопровод обеспечит природным газом сотни домовладений в пять населенных пунктов района — Логовушка, Логоушка, Пименовка, Чесноки, Сычево.

«От всей души поздравляю с этим праздником. С сегодняшнего дня жители села Сычево становятся потребителями природного газа. Газ — это тепло, уют, хорошее настроение. Хочу пожелать, чтобы газ приносил вам только радость. Социальная газификация в Курганской области началась после поручения президента. В настоящее время мы уже собрали более 7 тысяч заявок. С конца апреля - начале мая мы начнем большие работы по социальной газификации. В программу догазификации может попасть любое село», - отметил генеральный директор «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов.

По уже сложившейся традиции на торжественно запуске генеральный директор «Газпром межрегионгаз Курган» Дмитрий Осетров вручил факсограмму, разрешающую подачу газа, главе района:

«Поздравляю вас с этим большим событием. Все вместе навалились, прежде всего, Правительство Курганской области, «Газпром межрегионгаз Курган», подрядчики. Кетовский район — крупнейший потребитель природного газа. Сейчас наращивается поставка на газа на 75 миллионов кубометров газа. Мы заинтересованы в росте числа потребителей. Только здесь в Сычево может более 300 домовладений газифицировано. Но без подготовки потребителей мы ничего не сделаем».

Торжественное зажжение символического факела с подведенным газом произвел губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Напоследок представители средств массовой информации посетили домовладение пенсионерки Ольги Ильиничны Мареевой. В ее доме сегодня настоящий праздник — ее дом подключили к природному газу. После опечатывания пломбы счастливая жительница села Сычево наконец-то поставила на газовую плиту чайник.

«Большое всем спасибо. И губернатору. Наш губернатор всегда за нас, за сельчан, он же сам с Варгашинского района. Все свои. У меня теперь и отопление от газа, я уже привыкаю, сын с зятем вытяжку поставили. У меня от радости даже слезы пошли. Еще раз всем большое спасибо!», - поделилась Ольга Ильинична.

Василий Малухин. Фото автора

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