В Шадринске назвали даты начала отопительного сезона

Детские сады, школы и больницы могут получить тепло уже на этой неделе. Администрация Шадринска подписано постановление о начале отопительного периода. По информации пресс-службы местной администрации, с 16 по 20 сентября запланировано поэтапное подключение к теплу учреждений социальной сферы. А с 21 сентября начнётся подача тепловой энергии в жилой сектор. Однако тепло в жилые дома будут запускать только при условии их технической готовности.

График запуска тепла хотят опубликовать на официальных интернет-ресурсах По правилам, отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха не превышает 8 градусов Цельсия.

Таким образом, если среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не будет превышать восьми градусов, то тепло могут и включить.

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