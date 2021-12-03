В Шадринске объявили конкурс на лучшее оформление «Новогодний экстерьер»

Администрация Шадринска пригласила жителей принять участие в городском открытом смотре-конкурсе «Новогодний экстерьер» на лучшее праздничное оформление дворов, фасадов зданий и городских территорий к Новому 2022 году. Заявки на участие принимаются с 1 декабря.

В создании праздничной атмосферы смогут принять участие коллективы учреждений социальной сферы, а также жители многоквартирных и частных домов. Конкурсанты будут бороться за самый лучший дизайн в пяти номинациях:

— «Новогодний дворик» — лучшее новогоднее оформление домов и территорий частных домовладений;

— «Рождественский двор» — лучшее оформление фасадов и придомовых территорий многоквартирных домов;

— «Новогодняя сказка» — лучшее новогоднее оформление зданий и территорий муниципальных дошкольных образовательных организаций;

— «Новый год стучит в окно» — лучшее новогоднее оформление зданий и территорий муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования;

— «Новогоднее настроение» — лучшее новогоднее оформление зданий и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры и спорта.