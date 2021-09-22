В Шадринске провели фестиваль Елены Прекрасной

В Шадринске 12 сентября состоялся «Сказочный фестиваль Елены Прекрасной». Праздник прошел на территории Центра русской народной культуры «Лад».

Для большого количества гостей, которые пришли на праздник, несмотря на пасмурную погоду, провели народные игры с Бабой Ягой и Еленой Прекрасной, экскурсию по музею Царевны-лягушки и сказок Шадринского края, небольшую квест-игру.

«Театр живых скульптур Елены Прекрасной» представил персонажей русских народных сказок: Кощея Бессмертного, Бабу Ягу, Ивана Царевича. Театр стал главным праздничным зрелищем.

Турнир за звание Сказочного героя организовал клуб исторического фехтования и ролевых игр «Ратники». Участникам турнира, как в настоящей сказке, пришлось пройти через испытания. Они отгадывали загадки, стреляли из лука, перетягивали канат и сражались с Кощеем.

На территории были организованы тематическая фотозона, мастер-класс по народной росписи от Юрия Кислицына и сувенирная лавка. В конце программы все желающие могли получить открытку с личным автографом Елены Прекрасной и приобрести книгу «Царевна-лягушка и другие сказки Шадринского уезда».

Фото из архива Центра русской народной культуры «Лад».