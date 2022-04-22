В Шадринском индустриальном парке создадут более 100 рабочих мест

Полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев и глава региона Вадим Шумков сегодня, 20 апреля, побывали в Шадринском индустриальном парке.

Строительство на площадке началось в третьем квартале 2021 года. Сегодня здесь уже законченные сооружения на площади 8,7 гектаров. На строительство потребовалось менее года. Инвестиции в создание парка составили более 388 млн рублей, где более 255 млн субсидии бюджета, сообщается в группе правительства Курганской области в соцсети "Вконтакте".

Символический запуск моторов погрузочно-доставочной машины, которую будут здесь выпускать, положил начало производству в индустриальном парке. В ближайшее время закипит работа по производству погрузочно – доставочных машин и шахтных самосвалов, а также пластмассовых изделий.

У парка будет два резидента, которые планируют создать более 100 рабочих мест. Объем выпуска продукции составит 1 млрд 878 млн рублей в год.

В 2022 году начнутся работы по строительству ещё двух индустриальных парков в Далматове и Кургане с общим объемом государственной поддержки более 1 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в индустриальных парках сроки запуска производства минимальны за счет наличия готовой инфраструктуры. На резидентов распространяются федеральные и региональные субсидии и льготы, обнуляется транспортный налог, налог на имущество и землю. Эти преимущества уже оценили 28 резидентов, которые разместили или планируют разместить свои производства на новых площадках.

Фото пресс-службы губернатора КУрганской области.