В Шадринском районе на избирательные участки приходят целыми семьями

Житель села Неонилинское Шадринского района, глава крестьянского (фермерского) хозяйства и мастер спорта по зимнему полиатлону Вадим Кондин на избирательный участок № 641 пришёл не один, а со всей своей большой семьёй.

Собственно, расставаться представителям разных поколений Кондиных-Паршуковых сегодня не придётся. Вместе проголосовали, вместе сядут и за праздничный стол по случаю 30-летия Вадима.

Юбилей он отмечает как раз сегодня!

На днях в хозяйстве завершился обмолот зерновых, идёт подготовка к зимовке скота. Сложно нынче с заготовкой кормов, из-за засухи плохой травостой. Да и вообще хлопот в хозяйстве хватает. Но это, по мнению Кондиных, не повод отказываться от участия в политической жизни страны.

Анастасия Соловьёва. Газета «Шадринский курьер».