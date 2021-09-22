В Шадринской спецшколе установили новое современное оборудование

В Шадринской специальной школе-интернате №11 появилось новое современное оборудование для детей с нарушениями слуха.

Аудиокласс со специальным электроакустическим аппаратом и звукоусиливающим модулем вибротактильного восприятия, которые помогают ребятам слушать и слышать.

Проводной слухоречевой аудиокласс, ноутбуки с лицензионным комплектом образовательных программ.

Оснащены новым оборудованием и материалами кабинеты химии и географии, помещения психолого-педагогической работы с обучающимися с нарушениями слуха и тяжелыми нарушениями речи, столярная и швейная мастерские, зал адаптивной физической культуры.

С помощью новых аппаратов у педагогов появилась возможность эффективно обучать детей с любыми формами снижения слуха: от легких форм тугоухости до полной глухоты. Инновационное оборудование позволит проводить индивидуальные и групповые занятия по развитию речи у слабослышащих и глухих детей, вести базы данных по итогам упражнений для каждого ребёнка отдельно.

Фото департамента образования.