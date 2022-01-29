В Шатровскую больницу пришла работать квалифицированный стоматолог

Программа «Земский доктор» позволила привлечь в Шатровскую центральную больницу квалифицированного стоматолога. Анна Полухина переехала в Шатрово из Тюмени. По профессии Анна Алексеевна работает уже около 8 лет. По информации департамента здравоохранения, первых пациентов стоматолог принимала в Ростове на Дону, затем работала в Ставрополье, Северной Осетии-Алании, Москве и Тюмени.

В депздраве отметили, что в 2021 году Шатровская ЦРБ получила новую современную стоматологическую установку, лечение с помощью которой комфортнее и для пациента, и для специалиста.

Переехав в Курганскую область Анна Полухина получила 1,5 млн рублей по программе «Земский доктор», региональную выплату в 300 тысяч рублей, которая учреждена решением губернатора Вадима Шумкова. Специалисту предоставили служебное жильё.

«Решила переехать на село, т.к. знаю, что здесь есть нехватка во врачах-специалистах, в том числе стоматологов. Мне нравится работать в сельской местности, поликлиника находится рядом со служебным жильем, не нужно ехать через весь город, село спокойное, тихое, население дружелюбное, все друг друга знают. Я могу проконтролировать ход лечения и наблюдение за динамикой выздоровления пациента»,- прокомментировала Анна Полухина.

Фото департамента здравоохранения Курганской области.