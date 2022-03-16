В щучанское село Петрушино пришёл природный газ

В Щучанском муниципальном округе газифицировали село Петрушино. Местные жители могут отказаться от дров.

Возможность подключиться к природному газу получили 93 домовладения. Два из них уже пользуются голубым топливом.

Работа по газификации ведется в рамках программы развития газоснабжения на 2021-2025 годы, которую подписали губернатор Курганской области Вадим Шумков и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, уточнили в пресс-службе главы региона.

В этом году планируется выполнить строительно-монтажные работы газораспределительных сетей в 27 населенных пунктах в пяти районах и муниципальных округах области - Белозерском, Притобольном, Мокроусовском, Половинском и Лебяжьевском.

Как отметил в своем телеграм-канале губернатор Вадим Шумков, всего за годы реализации программы развития газоснабжения природный газ получит 131 населенный пункт, в том числе 10 городов и райцентров, где никогда не было голубого топлива. В это будет инвестировано 25,9 млрд рублей.