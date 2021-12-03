В Щучье открылась уникальная выставка архивных документов

Уникальная выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории находится в эти дни в Щучанской центральной библиотеке.

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

На выставке представлены материалы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы. Тематически выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травля голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию.

Проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа».