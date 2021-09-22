В школах Кургана стартуют всероссийские олимпиады

С 15 сентября стартует школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Это самое массовое ежегодное мероприятие по работе с одаренными детьми в системе российского образования.

Олимпиада проводится в течение учебного года в установленные сроки и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Школьный этап пройдет по 21 общеобразовательному предмету. В этом году школьный этап по 6 общеобразовательным предметам (физика, астрономия, химия, биология, математика, информатика) впервые пройдет в онлайн-формате на технологической платформе Образовательного центра «Сириус».

Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, заключенным между Департаментом образования и науки Курганской области и Образовательным Фондом «Талант и успех».

В Курганском инновационно-методическом центре отмечают, что школы города Кургана имеют хороший опыт участия во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников.

Фото с сайта zauralonline.ru.