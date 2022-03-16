В школах Курганских области прошли Уроки памяти

11 марта, в День памяти командира роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ России Нурмагомеда Гаджимагомедова, удостоенного посмертно звания Героя России, по всей России прошел Всероссийский школьный Урок памяти.

Как сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области, школьникам напомнили о героях, отдавших жизни за Родину во время Великой Отечественной войны, о современниках, выполняющих свой долг и помогающих народу Донбасса и всей Украины обрести уверенность в завтрашнем дне. Ребятам рассказали о судьбе и подвиге российского военнослужащего, выполнявшего свой долг и героически погибшего во время специальной операции по защите Донбасса на Украине в 2022 году. Занятие заставило задуматься о том, что такое мужество и героизм, долг и честь, что значит служить России.

Также по всей стране на этой неделе продолжаются уроки обществознания «Беседа о важном» и уроки истории «Моя страна». Они были запущены с начала марта, и их аудиторный охват уже превысил 5 миллионов учащихся. Уроки проходят с привлечением педагогов, психологов, учителей истории и с опорой на подготовленные методические экспертные рекомендации, представляя как историческую ретроспективу, так и раскрытие смысла происходящих событий.

Уроки интерактивны и содержат важнейшие исторические детали, а также фрагменты выступлений Президента России. Формат проведения нацелен на максимально открытый диалог с детьми.

Всероссийский школьный Урок памяти проводится Институтом стратегии развития образования РАО при поддержке Минпросвещения России.